Meerdere granaten gevonden in woning Egmond aan Zee, volgens politie geen direct gevaar

EGMOND AAN ZEE - In een woning aan de Jan Dirk Z'n Dal in Egmond aan Zee zijn verschillende granaten aangetroffen.

Omdat de voormalige bewoner van het huis onlangs is overleden, moest het huis ontruimd worden. "Ik wist niet wat ik zag", vertelt Dico Tol van de kringloopwinkel die de spullen kwam ophalen.

"De slaghoedjes zitten er nog in", vertelt Dico. Hij duidt hiermee op de metalen dopjes achterop de granaten. "Die granaten staan op scherp, en dat middenin een woonwijk!"

Later beslissing

Na de politiemelding van Dico is de politie gelijk komen kijken. "Er is iemand langsgeweest om te kijken en die heeft overleg gehad met het Team Explosieven Verkenning", vertelt een woordvoerder van de politie.

Omdat het volgens haar 'geen direct gevaar' oplevert, is tijdens dit overleg besloten dat de Explosieven Opruimingsdienst in de loop van de week langskomt om een besluit te nemen over de granaten.