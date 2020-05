Voetbalclub KFC organiseert leegverkoop: "Beetje ondersteuning in deze barre tijden"

Om alles zo veilig mogelijk te organiseren heeft de club pijlen en linten aangebracht. Sluijs: "We hebben gevraagd aan de mensen of ze zoveel mogelijk alleen willen komen, een eigen boodschappentas willen meenemen en alleen pinbetaling is mogelijk."



KFC-supporter Miranda Vermeer zegt: "Ik kom om de club een beetje te ondersteunen in deze barre tijden." Ze doet dit door het kopen van de verschillende producten.



De actie duurde zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur. Sluijs: "We proberen zoveel mogelijk vandaag te verkopen. De producten die aan het eind van de dag over zijn, daar hebben al wat mensen op toegezegd. Ze hebben gezegd dat als KFC blijft zitten met spullen ze het van de club overnemen."