Echt Texelse Babbelboet brengt bewoners verzorgingshuis en familie bij elkaar

De Babbelboet is een echt Texels product en is in korte tijd gerealiseerd. Het is een initiatief van de Lions en Rotary Texel. Samen met enkele Texelaars en Texelse bedrijven, die belangeloos meewerkten is de container gemaakt.

"Het gaat goed met me hoor" zegt de 97-jarige meneer van der Berg. Hij ontmoet zijn schoondochter Matthy Zegers via Babbelboet en zijn daarmee de eerste gebruikers van de container. "Het deed me wel wat om hem van zo dichtbij te zien. Hij was ook ontroerd zag ik", laat Matthy weten. "Ik heb hem de afgelopen weken natuurlijk wel van een afstand gezien en naar hem gezwaaid maar dit is toch anders. Je komt dichterbij, ziet iemand zijn gezichtsuitdrukking en je kan ook je hand op het glas leggen. "

Plantjes, glas-in-lood en tijdschriften

"Wij zijn er erg blij mee. Bewoners zitten al bijna zes weken in quarantaine en dat is best lang" zegt Katrijn van der Vlerk. Zij is regiomanager van zorginstelling Omring voor Texel. "Bewoners communiceerden natuurlijk wel via telefoon, Skype en door te zwaaien op afstand maar dit is zeker een mooie aanvulling." Binnen in de Babbelboet, die gevestigd is in een witte zeecontainer, is het gezellig gemaakt met plantjes, glas-in-lood decoratie en tijdschriften. "We kunnen ongeveer 8 ontmoetingen per dag laten plaastvinden. Tussendoor moet alles natuurlijk weer goed schoongemaakt worden. " vertelt van der Vlerk.

Bij het verpleeghuis de Hollewal is tegelijkertijd een communucatieplek geopend, het Kletshuus. Het is een ontmoetingsplek voor bewoners en familie in de vorm van een Texels strandhuisje.