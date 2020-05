Speciale NH Sport op NH Radio: terugblik op AZ - Sporting Lissabon uit 2005

ALKMAAR - Een doelpunt van Miguel Garcia (3-2) in de allerlaatste minuut van de verlenging. Het zorgde ervoor dat AZ vijftien jaar geleden in extremis een finaleplaats in de strijd om de UEFA Cup uit handen moest geven aan Sporting Lissabon. NH Sport blikt zondag in een speciale radio-uitzending terug op het duel met hoofdrolspelers Barry van Galen en Denny Landzaat.