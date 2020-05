Telstar hervat training volgende week maandag

"We gaan beginnen met een blok van drie weken, dan een weekje pauze en dan weer drie weken trainen", legt de oefenmeester van De Witte Leeuwen uit. "Dan hoop ik dat ik die jongens vakantie kan geven. Écht vakantie, zodat ze misschien in Nederland ergens heen kunnen. En dan hopen we dat de voorbereiding op het nieuwe seizoen serieus kunnen beginnen."

Ondanks dat er voor dit seizoen geen wedstrijden meer op het programma staan, denkt Jonker dat het voor zijn jonge selectie de uitgelezen kans is om beter te worden. "Er staat geen spanning op de trainingen en er zijn geen problemen over wel of niet spelen", legt hij uit. "Het is lekker weer, je kunt lekker naar buiten, dus als je echt gemotiveerd bent en je kunt dat opbrengen, kan je nog veel voordeel uit deze situatie halen ook. We gaan er alles aan doen om toch stapjes vooruit te zetten."

Boete

Door de coronacrisis zien de trainingen er logischerwijs anders uit dan normaal, doordat er met allerlei dingen rekening dient te worden gehouden. Jonker: "Het is natuurlijk niet optimaal, maar het is veel beter dan dat we de afgelopen zes weken hebben gedaan op parkeerplaatsen, fietspaden en dergelijken. Er is er zelfs een speler met vier politiebusjes en acht agenten op de fiets bekeurd en dan heb je een aantekening op je strafblad. Dan denk ik bij mezelf: ik snap het wel, want je mag niet voetballen. Maar het is niet de bedoeling. Die jongen is profvoetballer en die wil graag oefenen. Niet handig gedaan, maar dat is weer het andere uiterste."