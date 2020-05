Zo herdenkt West-Friesland de Tweede Wereldoorlog in tijden van corona

WEST-FRIESLAND - Nederland herdenkt vandaag de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog en viert morgen 75 jaar bevrijding. Dit had een enorm feest moeten worden, maar dat is door de coronacrisis niet meer mogelijk. In dit overzicht vind je hoe er in jouw gemeente op een alternatieve manier wordt stilgestaan bij deze gebeurtenissen.

Gemeente Medemblik

Drechterland Burgemeester Pijl bezoekt vandaag alle herdenkingsplekken in de gemeente Drechterland. Dit doet hij in het bijzijn van één afgevaardigde uit het desbetreffende dorp, die bijvoorbeeld afgevaardigde is van het 4 en 5 mei comité. Van alle kansleggingen en toespraken van de burgemeester wordt een kort videoverslag gemaakt, die vanavond terug te vinden is op de Facebookpagina van de gemeente. Enkhuizen Burgemeester van Zuijlen brengt vandaag samen met mevrouw D. van Tongeren, voorzitter van van de 'Stichting 4 en 5 mei anti-discriminatie comité', een bezoek aan het monument in het Wilheminaplantsoen. Daar verzorgen zij een kranslegging. Stadsbeiaardier Frits Reynaert speelt het Wilhemus op het carillon van de Zuidertoren. De kranslegging is vanaf 19.55 uur live te volgen op Facebook. Het Wilhelminapark wordt aan beide zijden afgesloten voor publiek en is niet toegankelijk. Ook is de plechtigheid niet vanaf de openbare weg te zien.

De Edambusters Gedurende de hele dag vliegen drie vliegtuigen een herinneringsvlucht boven Noord-Holland. Het team van de 'de Edambusters' vlieg vanmiddag vanwege de coronacrisis een aangepaste route. In West-Friesland worden elf plaatsen aangedaan en worden cirkels gevlogen boven onder meer Enkhuizen, Hoorn en Opmeer.

Hoorn Het wordt de stilste tocht ooit in Hoorn. Normaal gesproken lopen honderden mensen de route die vijf mannen in het laatste oorlogsjaar liepen naar het kerkplein, waar ze in 1945 geëxecuteerd werden. Maar dit jaar wordt dat gedaan door drones. De vlucht van deze drones zal door een speciale live-uitzending live te volgen zijn. Voorzitter van het Comité 40-45 Eddy Boom zal rond 20.00 uur een kranslegging verrichten bij het monument voor de kerk, waarna een toespraak volgt van burgemeester Nieuwenburg. Deze toespraak is live te volgen op de Facebookpagina van de gemeente Hoorn. Koggenland Leden van het college in Koggenland leggen vandaag op zeven verschillende plekken in de gemeente bloemen neer. De eerder geplande bijeenkomsten in Berkhout, Spierdijk, Obdam en Ursem gaan niet door. Burgemeester Streng spreekt vanaf 19.00 uur zijn inwoners toe via een filmpje dat op de website en de Facebookpagina van de gemeente Koggenland is terug te vinden.

Vanwege het jubileumjaar is landelijk het vlagprotocol aangepast. Zo gaat de vlag vandaag eenmalig halfstok tussen zonsopgang en zonsondergang. En niet, zoals gebruikelijk is, pas vanaf 18.00 uur. Alle West-Friese gemeenten roepen hun inwoners op om de Nationale Herdenking thuis te vieren. Meer informatie over de herdenking is terug te vinden op de website 4en5mei.nl. Hier vind je ook tips voor thuis herdenken door bijvoorbeeld een virtuele bloem te leggen en het Wilhelmus te zingen om 20.02 uur.

Medemblik Een kranslegging zoals bovenstaande foto uit 2019 zit er dit jaar niet in voor de gemeente Medemblik. De kransleggingen van dit jaar worden wel op foto en video vastgelegd. Deze beelden zijn vanaf 18.00 uur te vinden op de gemeentelijke website. De kerkklokken in de gemeente zullen om 19.55 uur gedurende twee minuten luiden. Daarna kan buiten om 19.58 uur geluisterd worden naar het Taptoesignaal, gevolgd door twee minuten stilte. In Zwaagdijk vindt om 15.30 uur een kranslegging plaats bij het monument voor de familie Landedijk. De kranslegging wordt verzorgd door Ton Langedijk, Jan Koopman en Gerard Korver. Ander publiek mag niet bij de kranslegging aanwezig zijn, maar kan dit wel terug zien via foto's en video's, die op de website van de gemeente Medemblik worden geplaatst. Opmeer De gemeente Opmeer heeft drie oorlogsmonumenten, ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Bij deze drie monumenten in Hoogwoud, Spanbroek en Opmeer wordt vandaag herdacht. Net als in Enkhuizen en Hoorn vliegen 'de Edambusters' een ronde boven Opmeer. Dit doen zij tijdens een speciale herdenkingsvlucht, waarbij ze elf West-Friese plaatsen en monumenten bezoeken. Stede Broec Burgemeester Wortelboer brengt vandaag een bezoek aan alle begraafplaatsen in Stede Broec. Hier legt hij een krans bij de oorlogsmonumenten in het bijzijn van een van de veteranen. Ook wordt een krans gelegd bij het herinneringsmonument op het Streekplein. Van deze kransleggingen worden foto's en video's gemaakt, die eveneens terug zijn te vinden op de Facebookpagina van de gemeente Stede Broec Een aantal kinderen van basisschool De Uilenburcht hebben een gedicht geschreven voor de herdenking op 4 mei. Alle video's waarin zij hun gedicht voordragen zijn vanavond terug te vinden op de website van de gemeente.