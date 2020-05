Gewapende overvallers in PostNL-jas en met mondkapje op de vlucht in Purmerend

PURMEREND - De Used Products-winkel aan de Hoogstraat in Purmerend is vanmorgen rond 10.00 uur gewapend overvallen door twee of drie mannen. Een van hen droeg een PostNL-jas.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie. Of het om twee of drie daders gaat is vooralsnog niet helemaal duidelijk, in de drukte komt daar tegenstrijdige informatie over binnen.

Wel is duidelijk dat een van hen een jas droeg van pakketbezorgdienst PostNL. Ook zou een van hen een mondkapje dragen.

Rolluik

De daders zijn onder het rolluik heen gedoken, dat half open stond. Vermoedelijk stond dit luik half open omdat de winkel bijna open zou gaan.

De daders hebben de medewerkers bedreigd met een wapen, maar vooralsnog lijkt het erop dat niemand hierbij gewond is geraakt. Wel zijn de daders er vandoor gegaan met een nog onbekende buit.