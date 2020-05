Langedijker t-shirts nog lang niet uitverkocht

LANGEDIJK - Ze hadden gehoopt om binnen een paar weken tweeduizend t-shirts in heel Langedijk aan de man te brengen, met als doel met de opbrengst het lokale vereningsleven een steuntje in de rug te geven. Nu, dik drie weken later, zijn er nog honderden rode 'Liefde is...'-shirts niet verkocht.