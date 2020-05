Veiligheidsregio Kennemerland staat gebruik van strandhuisjes toe

BEVERWIJK - Goed nieuws voor de bezitters van strandhuisjes in een aantal kustgebieden. De Veiligheidsregio Kennemerland waar onder andere IJmuiden, Wijk aan Zee, Bloemendaal en Haarlem onder valt, staat het gebruik van strandhuisjes weer toe.

Aan het gebruik van de huisjes zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Alleen huisjes met sanitaire voorzieningen mogen worden opgebouwd. Hiervoor moet een plan bij de gemeente worden ingediend. Eigenaren krijgen een speciale ontheffing om in de huisjes te mogen recreëren.

De verenigingen van eigenaren moeten een protocol indienen bij de betrokken gemeenten om in aanmerking te komen voor de benodigde ontheffing. In het protocol moet vervolgens duidelijk worden gemaakt hoe de eigenaren zich aan de landelijke maatregelen gaan houden.

"Denk hierbij onder andere aan het in acht nemen van de anderhalve meter, het gefaseerd opbouwen, toezicht op de reeds opgebouwde huisjes en het verbod op samenkomsten", schrijft de Veiligheidsregio in een persbericht.

Geduld

Eigenaren van een strandhuisje zonder sanitaire voorziening moeten nog even geduld hebben. Ze komen niet in aanmerking voor een ontheffing omdat landelijk nog een verbod geldt voor gebruik van gedeelde douches en toiletten in verband met besmettingsgevaar.

Het verbod op strandhuisjes viel bij veel eigenaren niet in goede aarde. Volgens hen viel het gevaar op besmetting wel mee. NH Nieuws maakte hier destijds onderstaand item van.