GGZ-medewerker op staande voet ontslagen na stelen slaappillen

AMSTERDAM - Een psychiatrisch hulpverlener van de Amsterdamse GGZ-instelling Arkin is op staande voet ontslagen nadat bleek dat hij tien tabletten van het slaapmiddel Temazepam had meegenomen. De hulpverlener vocht het ontslag aan, maar de kantonrechter stelde hem in het ongelijk.

De hulpverlener nam de tabletten in juni 2019 mee, naar eigen zeggen vanwege een noodsituatie. Toen hij zijn ouders, die op vakantie gingen, 's nachts naar Schiphol bracht, kwam zijn moeder er achter dat zij haar tabletten was vergeten. De hulpverlener reed toen naar zijn werk om tien tabletten 'te lenen'.

Arkin ontdekte pas vier maanden later dat er medicatie miste, waarna de instelling een onderzoek instelde. Per brief werd alle medewerkers gevraagd of iemand het voorraadverschil kon verklaren, maar daarop kwam geen reactie.

Gerucht

Nadien deed er een gerucht de ronde dat de hulpverlener de tabletten mee naar huis genomen had. In een gesprek dat daarop volgde, gaf hij toe de tabletten te hebben meegenomen. Hij werd geschorst en kort daarop op staande voet ontslagen.

De hulpverlener voerde bij de rechter aan dat hij het ontslag een te zware maatregel vindt, omdat hij altijd goed heeft gefunctioneerd en het niet eerder is voorgekomen. Arkin zegt echter dat het vertrouwen onherstelbaar is beschadigd. Ook heeft de hulpverlener in een later stadium geen melding gemaakt van zijn handelen.

Geen openheid

Volgens de kantonrechter is de zaak ernstig genoeg voor ontslag op staande voet. Daarbij weegt mee dat de hulpverlener in eerste instantie geen openheid van zaken gaf toen Arkin naar de tabletten vroeg.