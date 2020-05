Stratenmonument op Pampus herdenkt 2.800 joodse slachtoffers uit Oosterparkbuurt

MUIDEN - In het grasveld naast fort Pampus lagen gisteren allemaal gekleurde naambordjes; een tijdelijk monument dat bestaat uit maar liefst 2.800 namen van joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Job Cohen, voorzitter van het Amsterdams 4 en 5 mei comité, bezocht het monument en was sprakeloos.

Normaal gesproken liggen de naambordjes ieder jaar op 4 mei op het Kastanjeplein in Amsterdam Oost en wordt daar de herdenking gehouden. Vanwege de coronacrisis moest uitgeweken worden naar een andere plek en zo kwam Pampus in beeld.

Job Cohen had de eer om het laatste naambordje te plaatsen en daarmee het monument voor oneindig verlies compleet te maken. Hij vertelt over zijn bezoek: "Het was even indrukwekkend als verbijsterend. Al die individuele namen van al die mensen, neergelegd op de plek in de straat waar ze woonden en leefden, en van waar uit ze zijn weggevoerd om nooit meer terug te komen... gruwelijk…"

De bordjes werden gemaakt door deelnemers die zich allemaal ontfermden over één joods slachtoffer uit de Oosterparkbuurt. Ze kozen een naam en maakten een naambordje voor het slachtoffer. Vervolgens brachten ze die symbolisch terug naar huis door het naambordje op het juiste adres in een grote plattegrond van de Oosterparkbuurt te plaatsen.