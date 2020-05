Dankzij de Omring-praatkeet toch samen aan de verjaardagstaart

HOORN - Bij verschillende locaties van zorgaanbieder Omring is het nu mogelijk om toch bij elkaar te komen. Dankzij de 'praatkeet' waan je je een beetje in de huiskamer met je dierbare. Lieselot en Susanne Ezerman gingen vandaag op bezoek bij hun moeder en konden in de praatkeet van Lindendael samen verjaardagstaart eten.

Na weken beeldbellen waren Lieselot en Susanne dolgelukkig om hun moeder weer even 'in het echt' te zien in de praatkeet. "Skype is echt drie, vier minuten en vaak kijk je dan naar een koekje of het plafond", vertelt Susanne lachend. "Dat is niet erg en dan heb je haar ook even gezien, maar dit is dan wel heel fijn na zes weken."

Extra bijzonder is dat hun moeder 83 jaar is geworden. Speciaal hierom werd de praatkeet omgetoverd tot verjaardagskeet. De praatkeet is een container die binnenin wordt gescheiden door een plexiglas wand, waar moeder Ida aan de ene kant plaatsneemt en haar dochters aan de andere kant. De feestmutsen werden opgezet, de taart uitgedeeld en er werd meteen gezongen.

