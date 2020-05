Agent loopt kaakletsel op na worsteling met 19-jarige drugsdealer

HOORN - De politie in Hoorn heeft donderdagavond een 19-jarige man aangehouden voor het dealen in drugs. Toen de agenten de man wilden aanhouden en hij niet wilde meewerken, mishandelde de man een agent, die hierbij kaakletsel opliep.

De in Hoorn wonende verdachte is de eigenaar van een auto die donderdagavond op het parkeerterrein Westfriese Hof stond. De agenten vonden hash in de auto en deden navraag bij de 19-jarige eigenaar.

Die wilde op geen enkele manier meewerken, waarna er een worsteling ontstond. Hierbij stootte de verdachte hard in het het gezicht van de agent, die gewond raakte en onder andere kaakletsel opliep.

De verdachte bleek in het bezit te zijn van drugs en een behoorlijk geldbedrag. Hij werd door de politie geaaresteerd en er zijn inmiddels de nodige proces-verbalen tegen hem opgemaakt.