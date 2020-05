Veiligheidsregio stopt met professionele ontsmetting van ambulances, personeel bezorgd

ZAANSTAD -Er werd met veel tromgeroffel aan begonnen, het schoonmaken van coronabesmette ambulances door specialisten van de brandweer in Zaanstad. Maar het was van korte duur, personeel moet de auto’s weer zelf schoonmaken.

NH Nieuws / Thyra de Groot

Volgens een medewerker die anoniem wil blijven heeft het maar heel kort geduurd: "De pers was nog niet vertrokken of we konden weer zelf de auto’s schoonmaken", zegt hij. Volgens de Veiligheidsregio ging het om een tijdelijke hulp en was dat niet langer nodig. Om de grondige aanpak van de Veiligheidsregio luister bij te zetten kwam zelfs commissaris van de Koning Arthur van Dijk naar de brandweerkazerne aan het Bernhardplein om het proces te bekijken. Maar de grondige schoonmaak van de ziekenauto's was van korte duur. Intussen moet ambulancepersoneel het weer zelf doen met doekjes en alcohol. Tijdrovend werk en veel minder grondig. Cor de Beurs van FNV bondgenoten vindt het een raar verhaal: "Het lijkt erop alsof het om een publiciteitsstunt gaat met veel toeters en bellen zoiets presenteren en het dan maar heel even doen, ik vind dat flauw." NH Nieuws maakte een verslag van het bezoek van de commissaris van de Koning. Tekst gaat verder na de video

NH Nieuws

Tijdelijke ondersteuning Volgens de Veiligheidsregio ging het om een tijdelijk project. In een schriftelijke reactie zegt een woordvoerder: "Het wassen van ambulances bij de brandweer op het Prins Bernhardplein was tijdelijk, om een piek op te vangen. Brandweer Zaanstreek-Waterland hielp de ambulancediensten de afgelopen weken bij het ontsmetten van de ambulances en geeft deze taak nu weer terug aan de ambulancedienst." Volgens onze bron worden er nog zeker vijf coronaritten per dag uitgevoerd en is die piek nog niet voorbij. Gezondheidsrisico De anonieme bron meldt verder dat personeel bezorgd is over de besmettingsrisico's. Ambulances vervoeren nog steeds corona patiënten en de schoonmaak door eigen personeel is minder grondig dan de professionele ontsmetting door de brandweer. Volgens vakbondsman De Beurs is er geen sprake van een gezondheidsrisico: "Voordat de brandweer begon met het ontsmetten van de ambulances deed het personeel het ook zelf en dat werd ook niet onveilig gevonden, het is alleen tijdrovend werk."