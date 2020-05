Bussumse Els helpt bevrijdingskinderen te zoeken naar hun onbekende vader

BUSSUM - Els Leijs is voor veel bevrijdingskinderen belangrijk om hun onbekende vader te vinden. Met moderne DNA-trechnieken wordt het steeds makkelijker maar het blijft een race tegen de klok, want de meeste kinderen zijn nu 75 jaar oud.

Tijdens de bevrijding van Nederland, in mei 1945, werd er volop gefeest met de bevrijders en dat leverde een groot aantal kinderen op. De Nederlandse meisjes wisten meestal niet wie de vader van hun kind was. En dat maakt de zoektocht, voor deze kinderen op leeftijd, er niet makkelijker op.

'Familiedetective' zo noemt Els zichzelf. Zij helpt de inmiddels bejaarde kinderen om hun onbekende vader te vinden. "Oorlogskinderen vinden zelden een vader die nog leeft. Maar die kunnen nog wel broers of zussen vinden" zo stelt Leijs.

Quote

Marcel Kemps uit Amersfoort zoekt al 30 jaar naar zijn biologische vader, maar tevergeefs. Hij weet inmiddels wel dat zijn vader een Duitse soldaat is geweest. Toch is het voor hem belangrijk om meer te weten over zijn afkomst. "Mensen willen weten van wie ze afstammen", aldus Els.