Edamse kinderen sporten op openbare plek ondanks samenscholingsverbod

EDAM - Nu de coronamaatregelen wat zijn versoepeld voor kinderen kunnen ze weer samen sporten. Dat doen ze vooral bij hun vereniging, maar in Edam kon dat vandaag ook op een openbare plek. Normaal gesproken is dit verboden vanwege het samenscholingsverbod, maar Sport-Koepel Edam/Volendam kreeg hiervoor groen licht van de gemeente. "Gelukkig ziet de gemeente in dat kinderen dit nodig hebben."

"Het is eigenlijk de bedoeling dat wij op de scholen sportlessen geven", vertelt een enthousiaste Giel Oudejans van de Sport-Koepel voor de camera van NH Nieuws. "Straks als de scholen weer beginnen, dan krijgen ze niet allemaal bewegingslessen en dus keken wij naar andere mogelijkheden." Ondanks de regen waren zo'n twintig kinderen van de partij. Op het kletsnatte grasveldje konden ze van alles doen: van voetballen tot aan loopklossen. Juliette van Santen was dan ook maar wat blij met het iniatief. "Ik vind het heel gezellig, want het is ook met andere kinderen. En het is weer iets anders dan binnen zitten."

"Ze misten de afgelopen weken de basisbehoeften, want ze kunnen geen verstoppertje of tikkertje spelen. Dat vind ik vervelend." Aldus een meelevende Giel Oudejans. Ook volgende week organiseert de Sport-Koepel weer de nodige activiteiten. Dag, tijd en plek kan je vinden op hun Facebookpagina.