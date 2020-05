Ondernemers nieuw bowlingcentrum in Beverwijk 'hunkeren naar opening'

BEVERWIJK - Eind maart hadden zakenpartners Jan-Willem Talen en Alex Schijffelen de deuren van hun gloednieuwe bowlingcentrum BIJ 45 in Beverwijk willen openen. Maar door de coronamaatregelen ging daar abrupt een streep door. "We zijn in een hele slechte film beland."

NH Nieuws

Als ze in december de sleutel krijgen van het pand aan de Parallelweg 45 in Beverwijk wordt onophoudelijk getimmerd, geboord en verbouwd om hun droom te verwezenlijken: een bowlingcentrum met gameroom, sportbar, 'glow in the dark midgetgolf' en een restaurant. "Dit moet natuurlijk geen jaren gaan duren, anders blijft het hier een grote mancave", lacht Jan-Willem. "Dat wordt dan wel lastig, maar vooralsnog kunnen we het hoofd boven water houden." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

De ondernemers denken met hun bowlingcentrum te kunnen opereren binnen de zogenaamde anderhalvemetermaatschappij. "Er is ruimte genoeg in het restaurant om te schuiven met tafels en stoelen", stipt Jan-Willem aan. "Ook hebben we een dubbel aantal bowlingschoenen beschikbaar. De mensen leveren de schoenen als ze klaar zijn in bij het personeel en die ontsmetten ze dan weer."

Quote "Daar zitten we dan; op een mooie locatie, maar nog zonder gasten" Alex Schijffelen

De ondernemers kunnen geen aanspraak maken op ondersteuning van de overheid, zo vervolgt Jan-Willem. "We hebben geen historie in de boekhouding kunnen opbouwen die we moeten tonen, want we zijn een nieuw te starten onderneming. Dat is natuurlijk ontzettend zuur." Alex heeft zijn hoop gevestigd op 1 juni om hun onderneming te openen. "En anders 1 juli, maar er moet sowieso wel duidelijkheid gaan komen vanuit de overheid. We zijn absoluut ontzettend trots op wat we hier hebben neergezet, maar je wil het ook een stapje verder brengen en het laten zien aan de Beverwijkers."