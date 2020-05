Inloophuis Pisa in Hoorn opent digitale pluktuin: "Belangrijk om iets aan te bieden"

HOORN - Inloophuis Pisa in Hoorn ontvangt jaarlijks honderden mensen met kanker en hun naasten. Door de coronacrisis moest het inloophuis echter haar deuren sluiten. Om hun bezoekers toch te kunnen voorzien heeft Pisa een digitale pluktuin gelanceerd. "We zijn elke dag bezig met nieuwe initiatieven", laat Hanneke Tinor-Centi weten aan WEEFF.

Vanwege de coronamaatregelen moest Inloophuis Pisa in Hoorn haar deuren sluiten en dat betekent dat mensen met kanker en hun naasten er niet meer terecht kunnen voor een gesprek of voor een van de aangeboden activiteiten. Om de bezoekers toch enigszins te helpen werd de digitale pluktuin in het leven geroepen.

"Het is een enorme aderlating dat de mensen niet meer bij ons terecht kunnen", vertelt Hanneke Tinor-Centi van Inloophuis Pisa. "Daarom zijn we met man en macht bezig geweest om een alternatief te bieden. Hier is mede dankzij Wiek Luza de pluktuin uitgekomen."

Aanbod groeit en bloeit

In de digitale pluktuin worden verschillende projecten en oefeningen aangeboden. Zo kun je teksten of gedichten lezen in de 'Woordenstroom', inspirerende beelden en creatieve suggesties vinden in de border 'Kleurenspel', en bijkomen met yoga in de 'Pleisterplaats'.

"Net als in een echte tuin zal Pisa's Pluktuin groeien", aldus coördinator Wiek Luza. "Met regelmaat zullen er nieuwe bloemen en vruchten te plukken zijn. Bezoek ons zo vaak je wilt en laat je verrassen door de steeds grotere variëteit in onze borders."

De digitale pluktuin zou er voor kunnen zorgen dat mensen die anders bij het inloophuis zouden binnenstappen minder eenzaamheid voelen. "We zien bij ons, en ook bij andere bedrijven en instellingen in West-Friesland, dat er een enorme creativiteit is losgebarsten tijdens deze crisis. Dat is fantastisch om te zien", aldus Tinor-Centi.