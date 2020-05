Bloemendalers willen opheffing hermetische afsluiting wandelpark Caprera

BLOEMENDAAL - Ze snappen uiteraard dat de parken in en rond Bloemendaal zijn afgesloten omdat het té druk werd. Maar nu de coronamaatregelen langzaam versoepeld worden, hopen hondenbezitters dat wandelpark Caprera zo snel mogelijk weer open gaat. Ze hebben de gemeente en de eigenaar van het terrein een brief geschreven om de poorten, onder voorwaarden, weer te openen.

De brief is ondertekend door tientallen hondenbezitters uit voornamelijk Bloemendaal en Haarlem. Wandelpark Caprera, waar ook het bekende openluchttheater onderdeel van uitmaakt, werd voor de coronacrisis dagelijks bezocht door vele wandelaars met hun honden. En die baasjes én hun honden missen hun 'rondje' en het sociale contact wat dat oplevert, zo vertellen ze aan NH Nieuws. Zo ook Tamar de Leeuw en Marjolein Rutgers. (tekst loopt door na video)

De opstellers van de brief hebben nagedacht over hoe het wandelpark op een veilige manier weer open zou kunnen. Zo stellen ze ondermeer voor om:

Weer te druk?

Grote vraag is natuurlijk of het heropenen van de wandelpaden niet een nieuwe golf aan bezoekers zal veroorzaken? De hondenbezitters denken dat het zo'n vaart niet zal lopen. Ze hopen eerst de deuren te kunnen openen voor de abonnementhouders, dus dagjesmensen maken weinig kans. "Het park leent zich niet voor 'gewone' recreatie. Bij Elswout kom je bijvoorbeeld met je picknickkleedje of je gaat voetballen. Dat kan hier niet, dit is een wandelpark", aldus Tamar de Leeuw. Ook de anderhalve meter afstand tussen de hondenbezitters zou geen probleem moeten zijn.

Reactie burgemeester

Burgemeester Elbert Roest laat aan NH Nieuws weten dat hij er voor open staat om de deuren van wandelpark Caprera te openen voor abonnenementhouders. Maar, onder strikte voorwaarden. "De omwonenden zullen zelf met een plan moeten komen hoe dat veilig uitgevoerd kan worden. We kunnen er vanuit de gemeente geen ambtenaren voor vrij maken, ze zullen zelf moet bedenken hoe de controle bij de entree uitgevoerd zal moeten worden. " Wanneer de Bloemendaalse hondenbezitters en de burgemeester rond de tafel gaan zitten, is nog niet duidelijk.