Schaatser Blokhuijsen verlengt contract bij Team IKO

ZUID-SCHARWOUDE - Jan Blokhuijsen heeft zijn contract bij Team IKO verlengd. De schaatser uit Zuid-Scharwoude is ook komend seizoen verbonden aan het schaatsteam van Erwin en Martin ten Hove. Ook Letitia de Jong heeft haar contract bij het team verlengd.

Jan Blokhuijsen maakte afgelopen seizoen zijn comeback na een sabbatical. De voormalig Europees, wereld en olympisch kampioen pakte de Nederlandse allround titel en liet aan het einde van het seizoen zien dat hij weer met de besten mee kan komen.

Goed niveau

"Jan heeft afgelopen seizoen echt nodig gehad om uiteindelijk weer naar een goed niveau te groeien, dat hij gelijk al weer de Nederlandse allround titel pakte was eigenlijk boven verwachting. We denken daarom dat hij komend seizoen nog veel beter kan", laat Team IKO weten in een persbericht.

Blokhuijsen is blij met zijn verlenging. "Ik zit bij Team IKO echt goed op mijn plek. De samenwerking met Erwin en Martin loopt heel goed en ik denk dat we nog veel kunnen bereiken."