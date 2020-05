Politie Hoorn houdt 32-jarige verdachte aan voor de vernieling van vijf auto's

HOORN - De politie in Hoorn heeft gistermiddag een 32-jarige man aangehouden. De man had die dag meerdere auto's vernield die geparkeerd stonden aan de Blokmergouw.

De gealameerde politie zag rond 17.25 uur een man meerdere auto's vernielen met behulp van onder andere straattegels. Zij hebben de man, een 32-jarige inwoner uit Hoorn, aangehouden en meegenomen naar het bureau voor verhoor.

In totaal vernielde de man vijf auto's die geparkeerd stonden aan de Blokmergouw. Het is nog onbekend wat de reden van de man is geweest om deze auto's te vernielen.