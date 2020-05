Bussumse judobroers maken pop om toch te kunnen sporten: "Er is veel belangstelling"

BUSSUM - De eerste jeugd rent alweer over de sportvelden, maar contactsporten zoals judo blijven nog even lastig. Tenminste: niet als het aan de Bussumse judobroers Christiaan en Sander van der Hoek ligt. Ze hebben met hun judoschool een oplossing bedacht: een judopop. De pop blijkt een succes: veel Europese judoscholen willen er ook al een hebben.

De Bussumse broers worstelen al een tijd met hoe ze toch kunnen judoën met hun jonge judoka's. Nadat ook hun sportschool de deuren moest sluiten vanwege het coronavirus, probeerden ze al snel online les te geven. "Maar voor judo heb je een tegenstander nodig, een maatje. We hebben dat onze kinderen lang met knuffels of met broertjes en zusjes laten doen, maar dat was allesbehalve ideaal", vertelt Christiaan. "Zeker als die broertjes en zusjes niets met judo hebben, is het knap vervelend als je steeds op de grond wordt gegooid."

Na lang denken bedachten ze een oplossing: een levensgrote judopop. Een aan elkaar genaaid judopak dat vervolgens wordt opgevuld. "Samen met een lokale mode-ontwerper zijn we gaan kijken wat we konden maken. Het werd deze pop. Het idee is eigenlijk heel simpel: de delen van het judopak zijn aan elkaar genaaid en de gaten zijn dichtgemaakt. Aan de achterkant zit een rits om de pop op te vullen. We hebben geprobeerd de pop zo echt mogelijk te maken, met alle delen van het judopak op de goede plek."

De pop blijkt een succes. Veel jonge judoka's van de judoschool van de broers hebben hem al uitgeprobeerd. "We hebben er een paar rondgebracht. De leerlingen waren heel erg enthousiast en gingen meteen met de pop aan de slag", vertelt Christiaan trots. "We gaan nu online lessen geven, zodat de leerlingen thuis met de pop kunnen meedoen."

De pop is een blijvertje

Hoewel de judobroers hopen dat ze snel weer echt les kunnen geven, denken ze dat de judopop een blijvertje is. "Natuurlijk hopen we onze leerlingen snel weer in het echt te zien. We zijn ook bezig met plannen om buiten les te kunnen gaan geven, maar we hebben nog geen groen licht van de gemeente. Dus voorlopig gaan we met de poppen aan de slag. Ik denk dat we de poppen ook na het coronavirus kunnen blijven gebruiken. Je kunt er heel goed mee oefenen thuis. Het is echt een uitkomst."

Buitenlandse interesse

Hoe populair de pop is, blijkt uit het feit dat veel andere judoscholen al belangstelling hebben getoond. "We hebben al contact gehad met andere Nederlandse judosscholen, maar ook Spaanse en zelfs de Ierse judobond heeft interesse getoond. Kennelijk hebben ze onze video's gezien. Dat is echt wel heel cool."