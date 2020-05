Intensivist Evelien draait een nachtdienst op de IC en vlogt: "Het gaat een beetje beter"

Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Zo ook aan intensivist Evelien die ziet hoe de ene na de andere coronapatiënt het Rode Kruis Ziekenhuis wordt binnengebracht.

"We zijn gebeld dat er een patiënt op de spoedeisende hulp ligt die hulp nodig heeft bij het ademhalen", vertelt Evelien tijdens haar nachtdienst. "We gaan erheen en de patiënt beoordelen."

Als de patient aan de beademing is gelegd gaat Evelien door met haar dienst: "Normaal zijn dit de uitslaapkamers maar die zijn omgebouwd tot Intensive Care voor coronapatienten", vertelt ze terwijl ze voor een gesloten deur staat.

Het is inmiddels 01.00 uur 's nachts en er is opnieuw een patient van de afdeling gekomen. "De patient ligt nu op de IC en die gaan we beoordelen."

Buik

Om 06.00 uur in de ochtend gaat Evelien opnieuw naar de corona-unit. Ditmaal om een iemand om te draaien. "Normaal lig je heel erg op je rug. Maar als het beademen moeilijk gaat kan het helpen de patient op de buik te leggen."

Om 07.00 uur in de ochtend zit de dienst van Evelien er eindelijk op. "Ik ben tevreden over hoe de nacht is gegaan. Met sommige patienten gaat het een beetje beter", vertelt ze opgelucht.