Kabinet steunt sportclubs met 110 miljoen euro

DEN HAAG - Het kabinet stelt 110 miljoen euro beschikbaar als steun voor sportverenigingen die door de coronacrisis in financiële problemen zijn gekomen. Sportminister Martin van Rijn schiet de clubs te hulp zodat ze de jeugd goed kunnen opvangen in de weer geopende sportaccommodaties en hij wil ermee bereiken dat de "unieke Nederlandse infrastructuur" behouden blijft.

Huur kwijtschelden

Het leeuwendeel van het geld, 90 miljoen euro, is bedoeld om de huur kwijt te schelden over de periode 1 maart tot 1 juni. Voor veel sportverenigingen is de huur de grootste kostenpost op de begroting. Met deze maatregel worden ruim 11.000 sportverenigingen ondersteund.

De resterende 20 miljoen euro is bestemd voor sportverenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten en komen vaak niet in aanmerking voor de rijksbrede regelingen. Per sportvereniging gaat het om een eenmalige tegemoetkoming van maximaal 2500 euro.