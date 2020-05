Beverwijkers geportretteerd tijdens online herdenking

BEVERWIJK - Er wordt maandag in Beverwijk een onlineherdenking gehouden. Dit ter vervanginging van de traditionele 4 mei-herdenkingen waar vanwege de coronacrisis geen publiek bij mag zijn.

Foto: Jan van der Land

De onlineherdenking is maandag om 13.00 uur te zien via beverwijkherdenkt.nl Onderdeel is een toespraak van burgemeester Smit en de korte film Op De Drempel. Hierin worden Beverwijkers geportretteerd voor hun voordeur. Het is een verwijzing naar de beperkte vrijheid ten gevolge van de zogeheten intelligente lockdown. Ook zal er een gedicht worden voorgelezen. "Het eind is iets speciaals waar ik nog niet teveel over kan zeggen", aldus Jan van Kampen, één van de initiatiefnemers. Gerald van Luijk, Teun-Jan Tabak, Joni Zwart en Jan van der Land zijn de anderen.

Wim Meijer

Van Kampen benadrukt dat het gaat om een burgerinitiatief dat los staat van welke officiële instantie dan ook. "Het is echt iets dat uit de gemeenschap komt. Mét elkaar vinden wij dat het juist in deze tijd belangrijk is te herdenken. Het is mooi als het dan ook lukt. We zijn nu nog druk aan het monteren. Ik denk dat er iets moois uitkomt."