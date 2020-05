IC-verpleegkundige Romina vlogt: "Voor familie lastig voor te stellen wat er precies gebeurt"

AMSTELVEEN - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Romina Go - de Oliveira Frazão is IC-verpleegkundige in Ziekenhuis Amstelland en vertelt ons hoe er contact gehouden wordt met families.

"Onze IC-afdeling is ook cohortafdeling geworden. Dat betekent dat wij zorg geveb aan patiënten die corona hebben. Het is heel lastig dat familie niet op bezoek mag komen", vertelt Romina.

Dankzij iPad en iPhones kunnen familieleden videobellen en het een en ander zien. "We laten zien hoe de patiënt ligt en wat er precies gebeurd." Het is volgens Romina namelijk voor veel familieleden lastig voor te stellen wat er allemaal gebeurd op een IC-afdeling. Als patiënten zelf wakker worden dan kunnen ze zelf contact opnemen. "Voor patiënten is dit goed om terug in de realiteit te komen, ze worden vaak in de war wakker.

IC-posters

Naast iPads en iPhones maakt de afdeling ook gebruik van posters. Dit zijn IC-posters waar informatie op staat over de patiënt "Zo weten we wie we aan het verzorgen zijn, kunnen we leuk even kletsen en de patiënt de verhalen vertellen die thuis gebeuren. We merken dat we het fijn vinden om te weten wie er in het bed ligt."