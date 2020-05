Burgemeester Hoorn waarschuwt: "Kom niet allemaal tegelijkertijd naar de stad"

HOORN - Burgemeester Jan Nieuwenburg van Hoorn vraagt mensen om niet allemaal op dezelfde dag en hetzelfde tijdstip naar de stad te komen. Vooral op zaterdagen tijdens de markt is het druk. Deze wordt vanaf morgen verruimd, maar de Hoornse burgemeester benadrukt: "Mijd de drukte en keer om als het te druk is."

De gemeente Hoorn ziet de afgelopen tijd een piek in het aantal bezoekers in de binnenstad. Op zaterdagen tussen 12.00 uur en 15.00 uur is het het drukst in Hoorn. "De winkels zijn open, dus je mag gerust voor een boodschap naar Hoorn komen", aldus de burgemeester.

"Maar probeer wel een moment te kiezen dat het niet zo druk is", gaat hij verder. "Op zaterdagen zien we duidelijk meer drukte dan op andere dagen. Op sommige drukke momenten is het moeilijker om voldoende afstand te houden."

Burgemeester kan ingrijpen

De markt in de Hoornse binnenstad wordt vanaf morgen nog ruimer opgesteld, zodat bezoekers de anderhalvemetermaatregel beter in acht kunnen nemen. Ook kunnen de winkels langs de markt beter worden bezocht. Hier staan vaak rijen voor de deur.

"Als het echt te druk wordt kunnen we winkelstraten afsluiten en de markt op laten ruimen, maar dat is natuurlijk het laatste wat we willen", benadrukt Nieuwenburg. "Dat raakt de ondernemers die het nu al zo zwaar hebben alleen nog maar harder."

Volgens de burgemeester hoeft deze maatregel niet nodig te zijn, als mensen bereid zijn mee te werken. "Zo houden we het samen werkbaar en komen we beter en sneller door deze moeilijke periode", sluit hij af.