Gecontracteerde Gemmel wil vaste waarde worden bij Jong AZ

ALKMAAR - Fons Gemmel heeft vrijdag zijn eerste contract getekend bij AZ. De rechtsback van onder 19 heeft zijn handtekening gezet onder een verbintenis tot 2022. "Komend seizoen is het mijn doel een basisplaats te veroveren bij Jong AZ", laat Gemmel in een reactie weten op de site van de Alkmaarders.

De negentienjarige Amsterdammer kwam in 2015 over van AFC en maakt sindsdien deel uit van de jeugdopleiding van AZ. Gemmel was dit seizoen een vaste waarde bij AZ onder 19, dat ongeslagen aan kop ging in de kampioenspoule en zich plaatste voor de UEFA Youth League. De vleugelverdediger behoorde al meermaals tot de wedstrijdselectie van Jong AZ, maar maakte nog niet zijn debuut.