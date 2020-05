Natuurlijk Noord-Holland gaat op spannende weidevogelexcursie in polder Zeevang

ZEEVANG -Tussen Edam, Purmerend en Hoorn ligt polder Zeevang. Een schitterend weidevogelreservaat waar het bomvol leven zit. Hier is de kans groot dat je grutto's, tureluurs en andere steltlopers tegenkomt. Stephan Roest gaat met boswachter Inga Tessel op excursie en jij bent er bij. Want als we vanwege corona de natuur niet in mogen, dan brengt Natuurlijk Noord-Holland de natuur naar jou.

Polder Zeevang is bijzonder vanwege de oude 'veerstructuur'. De sloten staan er een beetje scheef op de dijken. In de weilanden vinden heel veel vogels hun plek. Stephan gaat samen met Inga, die voor Staatsbosbeheer werkt, op zoek naar grutto's en tureluurs. Ze hopen ook een paar lepelaars te zien. Die zoeken graag naar stekelbaarsjes; zij zijn hier gebleven vanuit de tijd toen het water in de polder nog zout was vanwege de naastgelegen Zuiderzee.

Ganzen, eenden en hazen

Honderden ganzen grazen in het gebied, waar onder ook brandganzen met hun aparte zwart-witte silhouet. Er zijn ook bergeenden te zien en hazen. Wat er voor de camera komt, is natuurlijk altijd afwachten: je hebt de natuur niet aan een touwtje. Dat maakt het voor de makers ook een verrassende tocht. Geen dag is hetzelfde in dit prachtige natuurgebied.

Om er zeker van te zijn dat we daadwerkelijk weidevogels te zien krijgen, neemt Inga er een paar mee. Die kunnen we heel rustig van dichtbij bekijken. En dan zijn er natuurlijk nog planten. Wat groeit er in deze veenpolder? En wat is veen eigenlijk? De antwoorden krijg je in Natuurlijk Noord-Holland.