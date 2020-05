Kunstenaarsechtpaar leeft op tijdens crisis: "Je ziet hoe het leven eigenlijk zou moeten zijn"

HAARLEM - Jannes Kuiper en Christine Peursum genieten van de rust en de verbondenheid die de coronaperiode met zich meebrengt. Hun levens waren eerder vol met afspraken, zo vertelt Christine. "We zaten op een rijdende trein die maar door ging en nu heel langzaam tot stilstand is gekomen."

Het kunstenaarsstel had eerder niet de rust om de natuur in te gaan om daar te tekenen of te schilderen, maar dat doen ze nu juist wel. "We hadden altijd afspraken en altijd haast. Nu niet, dus pakken we een kopje thee erbij en blijven we lekker zitten."

Ze genieten volop van de natuur en hebben daar meer oog voor dan ooit tevoren. "We hebben een volkstuin en toen we daar een paar dagen geleden waren, was de lucht zo mooi blauw en helemaal schoon", vertelt Jannes. "Er waren geen vliegtuigen en alles stond zo prachtig in bloei."

Verbondenheid

Ook merken ze beiden dat er veel interesse is voor Jannes' gezondheid. Christine heeft het idee dat mensen daar nu meer tijd voor hebben. "Mensen sturen kaartjes, vragen hoe het gaat. Dat is wel meer dan voorheen."

Ook op straat maken mensen uit de buurt vaker een praatje en krijgen ze hulp. "Ik moest Jannes met de rolstoel de stoep op duwen en er stapte iemand uit z'n auto om mij te helpen. De auto's daarachter wachtten gewoon, niemand die ging toeteren."

Het leven dat tot stilstand is gekomen, bevalt de twee kunstenaars heel goed. "Ik hoop dat we dit zo kunnen houden", vertelt Christine. "Je ziet hoe het leven eigenlijk zou moeten zijn, dat mensen meer zorgzaam zijn voor elkaar."