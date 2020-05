Scheepshoorn klinkt: mondiaal steuntje in de rug voor bemanningsleden in isolement

VELSEN - Om klokslag 12.00 uur vanmiddag klonk weer eens het geluid van scheepstoeters in de haven van IJmuiden. Het geluid werd geproduceerd door de King Seaways en The Pincess Seaways. Niet omdat deze schepen van DFDS het ruime sop kozen, maar als steunbetuiging aan bemanningsleden die over de hele werd vastzitten op een schip.

AdobeStock

Het was een mondiale actie van rederijen ter ondersteuning van bemannningen over de hele wereld die vanwege de coronacrisis niet afgelost kunnen worden door collega's en dus hun dagen in isolement slijten. "Deze mensen doen belangrijk werk, ze vormen het hart van de logistiek over zee", zegt Nathan Habers van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Reders (KVNR). "Nu ze vastzitten en niet naar huis kunnen, is het mooi als ze een steuntje in de rug krijgen."

Op de twee veerboten van DFDS die sinds het uitbreken van de coronacrisis aan de ketting liggen in IJmuiden, verblijven eveneens bemanningsleden. Het gaat om ongeveer zes personen per boot. Deze Deense bemanningsleden (DFDS is een Deens bedrijf) houden zich bezig met onderhoudswerk en worden wel met enge regelmaat afgelost.