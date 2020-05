Waardse kickboksertjes kunnen los: "Vergunning om buiten te trainen is rond, nu de zon nog"

HEERHUGOWAARD - Leerlingen van het Waardse Mejiro Gym kunnen eindelijk weer kickboksen. De noodverordening die nodig was om buiten training te geven is rond. Aan het eind van de middag verwacht trainer Ruud Alwart zijn eerste les te geven. "Nu moet alleen het weer nog meewerken."

"Is het de gemeente niet, dan is het wel het weer die roet in het eten gooit", zegt Ruud Alwart van Mejiro Gym lachend. Hij doelt op het verbod van de gemeente om hem afgelopen woensdag al, toen kinderen tot 13 jaar van de regering al mochten trainen, zijn eerste les te laten geven. "Tweeëndertig kinderen heb ik toen moeten teleurstellen."

"Maar gistermiddag kreeg ik uiteindelijk toch akkoord. Dus we kunnen aan de gang met ons 'buitenrooster' op het grasveld naast de gym. Alleen het weer werkt dus niet zo mee." Ruud hoopt vanmiddag om 17.30 uur op een doorbraak van de zon. "Maar vooralsnog ziet het er somber uit als ik omhoog kijk."