Jomanda komt er weer aan: weerzien met zijn grote liefde Telstar

Peter Zoontjes, beter bekend onder zijn artiestennaam Jomanda, telt de dagen af. Volgende week hervat Telstar de training. Het is een moment waarop de oer-supporter een sombere periode afsluit.

De IJmuidenaar heeft namelijk nogal wat voor zijn kiezen gekregen de laatste maanden. Na een dubbele longontsteking in november, brak hij begin januari een heup toen hij, in een poging de klok gelijk te zetten, van de bank viel. Het betekende het begin van een lijdensweg. Na twee weken in het Rode Kruisziekenhuis, revalideerde hij in verpleeghuis Velserduin. Eenmaal thuis hoopte hij half maart weer wedstrijden van Telstar te kunnen bezoeken. Maar toen sloeg de coronacrisis toe waardoor er niet meer gevoetbald werd.

Fred Segaar/NH Nieuws

Jomanda, die al jaren furore maakt met zijn luchtgitaarspel rond de wedstrijden van Telstar, moest zijn weerzien met Telstar dus uitstellen. "Een zware tijd", verzucht hij, thuis opkrabbelend van de heupfractuur. "Maar ik moet niet teveel klagen, want het gaat de goede kant op met mij. Gelukkig ben ik niet getroffen door corona. Nee, ik zit niet de hele dag thuis. Ik moet mijn spieren in beweging houden. Met de rollator loop ik hele einden en ik kan ook weer autorijden. Dus die eerste training ben ik er bij. "

De laatste wedstrijd die hij zag was Telstar-Jong AZ op 20 december. "Daarna is de ellende begonnen", kijkt hij terug. "Ik heb het vreselijk gemist. Aan de andere kant: je bent bezig met herstellen. Dat is het belangrijkste. En gelukkig gaat dat goed. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken iedereen in IJmuiden te laten weten dat Jomanda er weer aankomt."

HFV/Michel van Bergen

Intussen is er veel veranderd in het voetbal in het algemeen en bij Telstar in het bijzonder. De club had nog uitzicht op deelname aan de play-offs. Het had het hoogtepunt van het seizoen moeten worden. In plaats daarvan heerst er rust in het stadion, dat met ingang van vandaag weer Telstar Stadion heet. Naamgever Rabobank IJmond heeft het contract niet verlengd. Telstar zoekt een nieuwe sponsor. Zoontjes noemt het afhaken "een slechte ontwikkeling".

"Ik weet niet precies hoeveel geld ze er in staken, maar het zal een flink bedrag zijn geweest. Dat loop je nou mis. En dan heb ik het nog niet eens over de entreegelden en de horeca-inkomsten die we missen. Maar ach, het zal wel goed komen." Gevraagd naar een nieuwe naam voor het stadion oppert Zoontjes "het Spoetnikstadion", naar de eerste onbemande satelliet die de toenmalige Sovjet-Unie in 1957 lanceerde.

Foto: NH Nieuws

"Hij lijkt wel een beetje op het logo van Telstar. Maar er is nóg een link. Een paar jaar na de Spoetnik werd de Telstar vanuit Amerika de atmosfeer ingeschoten. Ja, ik zie dat wel zitten. Desnoods een combinatie: het Spoetnik/Telstarstadion."