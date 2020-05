Texelaars zetten meierblistraditie vanwege het coronavirus in het klein voort

TEXEL - Texeleaars vieren op 30 april traditiegetrouw meierblis. Vanwege de coronacrisis waren grote voorjaarsvuren met veel mensen dit jaar verboden. Om de traditie voort te zetten, de boze geesten te verjagen en gewoon omdat het gezellig is, werden dit jaar de meierblisjes in de voor- en achtertuintjes van de Texelaars ontstoken. De alternatieve Meierblis is na een oproep van Job Schepers van de Texelse courant ontstaan.

In het havenplaatsje Oudeschild hebben ze meestal de grootste meierblis van het eiland. Vorig jaar nog kwam er een paar honderd man op af. Jong en oud zitten rond het vuur met een frisje, een biertje en een worstje. Dit jaar ging het feest niet door. Vanwege het coronavirus. "Ja, het is wel gezellig zo. Het is anders dan anders. Je moet er wat van maken hè...", zegt een jonge vrouw die met haar familie in de achtertuin een ton heeft staan waar een flink vuurtje in brandt. Vader braadt de worstjes en er wordt geproost met een pilsje. "Maar het is natuurlijk niet zo leuk als andere jaren met de grote meierblis hier aan de rand van het dorp."

Quote "Met het vuur worden de boze geesten verdreven. In dit geval de coronageest. Die moet weg! Proost." Inwoner Oudeschild Texel

Verderop zitten een meneer en mevrouw met hun twee honden bij een vuurkorf. "We zijn hier twee jaar geleden komen wonen maar doen graag mee met de traditie, ook al is het wat anders dan vorig jaar", zegt de mevrouw die een wijntje in haar hand heeft. "Met het vuur worden de boze geesten verdreven. In dit geval de coronageest. Die moet weg! Proost." De alternatieve meierblis lijkt een succes. Oudeschild, maar ook op de rest van het eiland, zitten gezinnetjes, stellen of vriendenparen bij een vuurkorf, een fakkel of een ton met brandend hout. Het verjagen van de boze geesten hoort bij de meierblis. Dat is de traditie en die lijkt nu helemaal van toepassing bij het verjagen van de slechte vibes die het coronavirus heeft meegebracht. "We hopen dat het na de crisis toch volgend jaar weer ouderwets gezellig wordt met een grote meierblis", zegt een vader die met zijn drie kinderen bij het vuur in de tuin zit. "Laten we hopen dat alles volgend jaar weer normaal is!"

NH Nieuws