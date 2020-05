Meer steun voor Gooise voedselbank: ook Huizen maakt tienduizenden euro's over

HUIZEN - Er komt steeds meer steun voor de Gooise Voedselbank nadat de voedselbank enkele weken geleden de noodklok luidde over het toenemende aantal klanten en het steeds minder wordende aanbod in voedsel. Na Hilversum maakt ook de gemeente Huizen een flink geldbedrag over: 35.360 euro.

Het aantal klanten dat gebruik maakt van de voedselpakketten is de laatste tijd toegenomen, terwijl er veel minder voedsel wordt geleverd. Normaal gesproken wordt dat geleverd door supermarkten, maar dat is nu een stuk minder. Ook de voedselbankacties van kerken liggen veelal stil.

Corona in 't Gooi

