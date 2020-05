Logo Theater De Vest/Grote Kerk Alkmaar wint Europese prijs: "Trots op waardering"

De activiteiten en programmering voor stichting TAQA Theater De Vest, aan de Alkmaarse Canadaplein en de tegenover gelegen Grote Kerk, worden door één organisatie gedaan. Aan de ontwerpers van Vruchtvlees de opdracht dat tot een vernieuwd logo te smeden dat beide locaties als één herkenbare 'familie' presenteert.

"We zijn trots en blij", reageert Elianne van Diepen van de stichting op de waardering. "We zijn in 2018 begonnen met deze vernieuwde huisstijl en dat werpt zijn vruchten af. De prijs is de kers op de taart."

'In dit dynamische merksysteem zit de kracht in de tegenstelling: De Vest is scherp en modern, De Kerk groots en bombastisch', zo omschrijft De Vest/Grote Kerk haar logo. Volgens de European Design Awards is de huisstijl geslaagd, waarvoor de ontwerpers de Bronze Award in de categorie Branding hebben ontvangen.