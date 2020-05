Zanger Marcel mag weer optreden bij verzorgingshuizen: 'we houden de situatie veilig'

WEST-FRIESLAND - Grote blijdschap bij zanger en coach Marcel Swerissen. Hij vocht met succes de beslissing aan op het verbod van optredens bij verzorgingshuizen. "Mijn oproep met daarbij een liedje werd meer dan 10.000 keer bekeken", vertelt hij aan WEEFF Radio.

Marcel besloot zijn netwerk in te schakelen om het verbod op optredens bij zorginstellingen en verzorgingshuizen van een week geleden terug te draaien. "Het bericht werd meer dan 500 keer gedeeld en omdat het een grote lap tekst was, heb ik er een liedje bij gedaan", zegt hij. Dit leidde ertoe dat de woordvoerder van de Veiligheidsregio contact met hem opnam. "Hij zei dat ik nogal wat teweeg had gebracht in de regio", legt Swerissen uit. "Ze hebben vervolgens gekeken hoe we onze optredens organiseerden. En konden eigenlijk niet tot de conclusie komen dat dit tot gevaarlijke situaties heeft geleid. Hij vond het een goed idee dat we er op dezelfde veilige manier weer mee door zouden gaan."

Nieuwe noodverordening In de nieuwe noodverordening die gisteren van kracht is gegaan is opgenomen dat kleinschalige optredens op het terrein van verpleeg- en verzorgingstehuizen weer zijn toegestaan. Artiesten moeten wel van tevoren toestemming hebben en mogen alleen optreden voor de bewoners van deze verpleeg- en verzorgingstehuizen. "Eerder hoorden we al uit andere regio’s dat dit ter sprake was gekomen, omdat daar onveilige situaties bleken te zijn. Maar wij hadden die zelf nog nooit meegemaakt", vertelt Marcel. "Er werd zelfs samengewerkt met beveiligers uit de buurt. Of zoals in Hoorn met de boa, die helpt om mensen door te laten lopen." Het hele interview met Marcel bij WEEFF Radio is hier te beluisteren