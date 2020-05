COPD-patiënte volgt bruiloft zoon noodgedwongen via livestream: "Volgend jaar dik overdoen"

Liesbeth (70) heeft lang toegeleefd naar het huwelijk van haar zoon. "Maar uiteindelijk was de keuze niet zo moeilijk", vertelt ze. "Wat koop ik er voor als ik er volgend jaar niet meer ben? Het risico is te groot", concludeert ze. Ook al zijn er maar zo'n twintig gasten, en zitten zij op gepaste afstand van elkaar. Samen met haar zus Nora Koekkoek (75) blijft ze toch thuis.

Het huwelijk van haar zoon André en zijn Jasmijn, dat in De Groene Zwaan in De Rijp voltrokken wordt, moest ze dus missen. Tot ze NH Nieuws benadert. En met een klein beetje hulp van onze kant kan Liesbeth de huwelijksvoltrekking alsnog volgen. Een videoverbinding op de telefoon brengt uitkomst. "Dit is echt geweldig, de kers op de taart."

Volgend jaar wordt het huwelijk van Jasmijn en André groots gevierd. Dan zijn Liesbeth en haar zus zeker van de partij. "We gaan het dik overdoen."