Bliksembezoek van Commissaris van de Koning aan enkele ondernemers op Texel

DE KOOG - Arthur van Dijk, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, heeft vanmiddag een bliksembezoek gebracht aan De Koog (Texel) om met eigen ogen te zien hoe het dorp is getroffen door de coronacrisis en om te praten met ondernemers.

Volgens Van Dijk is het straks nog belangrijker om een goede toeristische infrastructuur te hebben als men vanuit de grote stad op vakantie gaat in Nederland, omdat men niet naar het buitenland op vakantie kan of wil.

Hij sprak met de ondernemers onder meer over het leven na de coronacrisis en de 1,5 meter economie, waarvan het eerste conceptplan voor Texel volgende week wordt verwacht. Hij sprak uit dat - wanneer het toerisme weer op gang komt - de verantwoordelijkheid van de 1,5 meter samenleving niet alleen bij gemeente, ondernemers en bewoners ligt, maar ook juist bij gasten die het eiland komen bezoeken. Ieder zal zijn draai moeten vinden in deze nieuwe wereld.

Corona in de Noordkop & Texel

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de Noordkop en Texel en krijg updates in je tijdlijn