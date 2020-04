IJmond Corina uit Heemskerk: “Schilderen helpt me met deze coronatijd om te gaan”

Corina uit Heemskerk is blij dat ze haar kunst als uitlaatklep heeft. “Schilderen helpt me om met deze coronatijd om te gaan. Het zorgt ervoor dat ik niet constant met deze situatie bezig ben. Schilderen helpt me normaal gesproken al en nu nog een beetje extra”, vertelt ze in NH Buurten.

De onderwijsassistent zat de afgelopen tijd niet binnen, maar begeleidde kinderen in noodopvang. “Je merkt dat de kinderen uit hun doen zijn, structuur missen en ook raar vinden dat ze niet geen knuffel of hand krijgen. Ze missen de persoonlijke aandacht", vertelt Corina.

Corina Klaassens

Corina woont in de Antonio Morstraat, een straat waar mensen volgens haar op zichzelf zijn. Toch probeert ze buurbewoners die het nu moeilijk hebben een hart onder de riem te steken. "Mijn buurvrouw kan nu bijvoorbeeld geen kaas kan verkopen op de markt. Ik probeer haar te bemoedigen en positieve dingen te zeggen.” Haar overbuurman Moulay Hajji heeft ze een kaart gegeven vanwege ramadan.

Moulay Hajji

Moulay vindt de vastenperiode nu wel lastig. Vooral de iftar, de vastenmaaltijd, is anders. “Je doet dat gewoonlijk met veel mensen. Het is iets sociaals, maar nu zijn we alleen. Het is eenzaam”, zegt Moulay. De Heemskerker vindt het ook jammer dat hij zijn 90-jarige zus niet kan zien. “Sinds de corona durf ik haar niet te bezoeken. Ik ben bang dat ik haar in gevaar breng.”