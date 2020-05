Wijkmanifestatie De Schooten en viering 50-jarig winkelcentrum uitgesteld naar 2021

Het feest vanwege 50 jaar winkelcentrum SchootenPlaza is verplaatst naar april 2021, zo is nu al bekend gemaakt. Voor de wijkmanifestatie is nog geen nieuwe datum geprikt.

Hoewel de regels mogelijk worden versoepeld, hebben ze er geen vertrouwen in dat een paar dagen later alles weer normaal zou zijn. "De veiligheid en gezondheid van onze bezoekers blijft op de eerste plaats te staan."

Corona in de Noordkop & Texel

📰 Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze speciale site

📺 Kijk naar de extra uitzending van NH Radio en deel jouw verhaal

✉️ Tip ons met jouw nieuws via het tipformulier

👥 Word lid van de Facebookgroep Nieuws uit de Noordkop en Texel en krijg updates in je tijdlijn