Fletcher Hotel Wijk aan Zee na metamorfose coronaproof, inclusief 'anderhalvemeter-host'

Ook Zeeduin in Wijk aan Zee, een van de Fletcher Hotels, ontvangt weer gasten. Het hotel onderging een kleine metamorfose en draait sinds de heropening op zo'n veertig procent van de totale capaciteit. "Wij hebben uiteraard nagedacht over de anderhalvemeter-maatregelen. Met elf hotels zijn we daarmee gestart", aldus verkoopmanager Jeroen de Hooge van Fletcher Hotels.

Reeks maatregelen

De hotelketen heeft een reeks maatregelen genomen: in ieder hotel een gastheer of gastvrouw die in de gaten houdt of gasten voldoende afstand tot elkaar bewaren, extra hygiënemaatregelen zoals desinfecterenede gel, medewerkers die handschoenen dragen en plexiglas bij de balie.

Op dit moment is het restaurant alleen geopend voor hotelgasten. Voorbijgangers kunnen dus niet even op het terras gaan zitten voor een kop koffie. De tafels staan verder uit elkaar, de capaciteit is meer dan gehalveerd en het personeel bedient de gasten door middel van een bijzettafel. "We nemen alle regels in acht en daarmee proberen we de veiligheid van onze gasten en onze medewerkers zoveel mogelijk te garanderen", zegt De Hooge.