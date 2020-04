Automobilist (19) lurkt aan lachgasballon terwijl hij 120 kilometer per uur rijdt op A4

Rond 15:30 uur zagen de agenten op de snelweg dat de bestuurder en de bijrijder beiden een gevulde ballon in hun mond hadden. Deze ballonnen werden steeds kleiner. Daarbij was het rijgedrag volgens de politie opvallend. Zo slingerde de bestuurder, reed hij lange tijd onnodig links en reed hij tussen de 90 en 120 kilometer per uur, terwijl er geen reden was om zijn snelheid aan te passen.

Op de Oude Haagseweg in Amsterdam Nieuw-West werden de man en vrouw gecontroleerd. De bijrijder had een grote grijze gascilinder tussen haar benen staan, deze cilinder was met een laagje ijs bedekt. "Gezien de ijslaag was er kennelijk in korte tijd een aanzienlijke hoeveelheid gas uitgelopen", laat de politie weten. "Op de bodem van de auto lagen diverse ballonnen."

De bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren. Omdat hij die niet bij zich had, hebben agenten de auto waar hij in reed meegenomen. Die krijgt de 19-jarige man pas terug als hij zijn rijbewijs komt brengen.