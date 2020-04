Buitenspeeltuin voor het eerst weer open: "Wij voldoen aan de eisen"

ENKHUIZEN - Voor het eerst vandaag is buitenspeeltuin Kindervreugde weer geopend voor leden. Met zitplaatsen op 1,5 meter afstand, een aparte in- en uitgang en het verzoek aan ouders om alleen te komen, durft voorzitter Paul Botman het aan.

Rondom de speeltuin zijn zitplekken gemaakt op 1,5 meter afstand. Opa's en oma's wordt verzocht thuis te blijven. Aan ouders de oproep om zoveel mogelijk alleen te komen en het liefst ook de speelduur beperkt te houden. "Ik ben ontzettend blij dat de speeltuin open is. Lekker naar buiten met mijn zoontje", zegt een moeder. En ook haar zoontje was het thuiszitten beu. "Ik vind het hier veel leuker!", zegt hij tegen WEEFF.

Of de genomen maatregelen afdoende zijn, moet nog blijken. Botman: "Wij voldoen aan al de eisen maar krijgen geheid controle. Als we dingen moeten veranderen, passen we dat aan. Alles is te regelen".