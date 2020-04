Verzet in Bloemendaal heeft duizenden levens gered: "De angst was groot"

BLOEMENDAAL - Het verzet in Bloemendaal tijdens de Tweede Wereldoorlog is niet alleen voor de regio zelf, maar voor heel Nederland van grote betekenis geweest. De verzetsstrijders hebben een aanslag van de Duitse bezetter weten te voorkomen en daarmee de levens van duizenden Nederlanders gered.

Over het Bloemendaalse verzet is lange tijd weinig bekend geweest, maar met de komst van het boek 'Verzet in Bloemendaal', is daar een einde aan gekomen. De eerste plannen voor het boek ontstonden midden jaren negentig, toen een van de verzetsstrijders, Cees de Jong, in een radioprogramma werd geinterviewd over het verzet in Bloemendaal.

Twee jaar later nam hij het initiatief en vroeg de schrijvers Charles Coster van Voorhout en Hans Hoffman om tachtig mensen te interviewen die allemaal hun eigen verhaal over het verzet in Bloemendaal hadden. "Dat is een enorme klus geweest en dat is toen gedaan", vertelt Jan de Jong, de zoon van Cees de Jong. "Maar dat is toen meer dan vijfentwintig jaar blijven liggen omdat mijn ouders de oud-NSB'ers en hun familie niet wilden kwetsen. Ze wilden alleen het verhaal van de verzetsstrijders vertellen en daarom is het blijven liggen."

75 jaar herdenking

Nadat koning Willem-Alexander en later ook de gemeente burgers had opgeroepen om met initiatieven te komen voor de 75e herdenking van de Tweede Wereldoorlog heeft Jan het boek ingediend. "Ik ben degene die het boek doorgeeft. Ik heb hier verder zelf niet aan bijgedragen, maar ik vind wel dat het verhaal van de verzetsstrijders van Bloemendaal verteld moet worden, omdat deze mensen elke dag weer opnieuw hun verantwoordelijkheid hebben genomen en werk hebben gedaan waar de doodstraf op stond."

Verzet

Het verzetswerk in Bloemendaal is uniek, omdat de Duitsers hun hoofdkwartieren in de grote villa's van het dorp hadden gevestigd. Omdat de Duitsers belangrijke beslissingen namen in het dorp, zaten de jonge verzetsstrijders dicht bij het vuur.

Toen de Nederlandse regering erachter kwam dat de Duitsers vlak voor de bevrijding van plan waren om de sluis bij IJmuiden op te blazen, wilde kostte wat het kost voorkomen dat half Nederland onder water kwam te staan.

"De angst was groot, ook omdat de Duitsers de Wieringermeer zomaar vol hadden laten lopen", vertelt Jan.

Het verzet in Bloemendaal kreeg de opdracht om uit te zoeken wie er verantwoordelijk was voor het plan, wanneer het zou gaan gebeuren en om te onderzoeken of de Duitsers omgekocht konden worden. "De Nederlandse regering wilde alles op alles zetten om die aanslag te voorkomen."

Het verzet wist de Duitsers met een paar honderdduizend gulden om te kopen. Dat geld was afkomstig van de op dat moment gefusilleerde Walraven van Hal, de bankier van het verzet.

De overdracht vond plaats in de nachtelijke uren in het kleine pannekoekenhuisje in het Bloemendaalse bos. "Niemand mocht de overdracht natuurlijk zien en hier waren geen buren, dus dit was een geschikte plek."

En zo werd het opblazen van de sluis bij IJmuiden voorkomen en zijn de levens van duizenden Nederlanders gered.

Erebegraafplaats

Vlak na de oorlog, nadat er in de duinen massagraven waren ontdekt, heeft het Bloemendaalse verzet ervoor gezorgd dat er een erebegraafplaats kwam. Ook theater Caprera werd gebouwd, wat als het ware een 'cadeau' voor de toekomst was. "Ze wilden het verleden op een goede manier afwikkelen en ook iets geven voor de toekomst."

Het volledige verhaal staat in het boek 'Verzet in Bloemendaal', dat ter ere van 75e herdenking van WOII door de gemeente aan alle Bloemendaalse huishoudens is verstrekt.