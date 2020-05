Gezinshuis Zwaagdijk dubbel getroffen door coronamaatregelen

ZWAAGDIJK-OOST - Het blijft een rare gewaarwording voor de familie Weber in Zwaagdijk-Oost. Normaal gesproken staan de deuren van hun gezinshuis voor iedereen open, maar door de corona-uitbraak, gaat er niemand meer het huis in of uit. Voor hun bewoners, mensen met een verstandelijke beperking, is dit soms lastig te begrijpen.

Joke en Erik willen met betrekking tot het virus geen enkel risico lopen en laten daarom geen bezoek meer toe in het gezinshuis. Ook de bewoners van het gezinshuis mogen niet meer op weekendbezoek bij hun ouders. "Ik heb verteld dat er beestjes in het land zijn waar je heel ziek van kunt worden en dat we ervoor moeten zorgen dat die niet hier in huis komen. Op deze manier begrijpen ze het", vertelt Joke.

Gezinsleven

Het gezinshuis is bedoeld om mensen met een verstandelijke beperking onderdeel te laten zijn van de maatschappij. Behalve Joke, Erik en hun twee kinderen wonen er nu zeven mensen met een beperking.

Vanwege de crisis en de genomen maatregelen staat het privéleven van het gezin even op een laag pitje. "In het begin denk je 'valt wel mee' maar we zijn nu zes weken verder en je gaat boodschappen doen en daar blijft het ook bij. Dat is best wel moeilijk. Ik ben toch wel iemand die vaak spullen haalt, maar dat kan niet", aldus Erik.

Horecaondernemers

Naast de dagbesteding heeft het gezinshuis ook een restaurant dat gerund wordt door de bewoners. Sinds het restaurant een half jaar geleden de deuren opende, hebben de bewoners al menig uurtje in de keuken of de bediening doorgebracht.

"Helaas zijn we door de corona gesloten en kunnen we niet verder. Maar elk nadeel heeft z'n voordeel zeg ik altijd maar en daardoor hebben we nu wel het terras helemaal af kunnen maken", aldus de optimistische Erik.