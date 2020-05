Ajax en AZ onduidelijk over overheidssteun

Uit een navraag van BNR blijkt dat veertien van de achttien clubs gebruik willen maken van een NOW-regeling. Die regeling moet ervoor zorgen dat getroffen bedrijven werknemers in dienst kunnen houden. Naast Ajax en AZ wilde PSV niet aangeven of er gebruik wordt gemaakt van de regeling. FC Emmen is er nog niet over uit of men gebruik gaat maken van de tegemoetkoming.