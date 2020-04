20.000 mondkapjes voor Dijklander Ziekenhuis van Volendamse handbal

Mondkapjes in de zorg zijn van groot belang en op veel plekken in Nederland is er sprake van een tekort. Deze nieuwe lading is mede te danken aan Joost Ooms. Hij is de manager van de handbal in Volendam en wilde graag zijn steentje bijdragen. "Ik ben bevriend met één van de oprichters van 'doneereenmondkapje.nl'. En sportverenigingen zijn netwerken, normaal vragen we aan sponsoren en vrijwilligers om iets voor ons te doen en nu konden wij wat terug doen."

"Op de piekmomenten gebruiken we hier 3500 mondkapjes per dag. Dat zijn ongekende aantallen." Vertelt inkoper van het Volendamse ziekenhuis Mark Koorndijk. Hij is dus erg blij met de nieuwe lading, maar er blijft altijd behoefte aan meer. "Zeker als er een tweede golf aankomt. We zitten nog niet in luxe, dus er is nog heel veel meer nodig."