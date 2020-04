Telstar op zoek naar nieuwe naam stadion

Hammerstein laat weten dat de nieuwe naam minimaal drie jaar aan het het stadion verbonden moet worden. De Rabobank was vanaf 2016 de naamgever. Van 2009 tot 2014 was Tata Steel Stadion de naam.

Door de coronacrisis verkeert het betaalde voetbal in zwaar weer. De commercieel directeur spreekt zich nog niet uit in harde woorden over de toekomst, maar is er wel druk mee bezig. "Het zal een uitdagend jaar worden. Het probleem is dat wij niet weten waar het einde is", aldus Hammerstein.