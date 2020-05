Kunststudent Willem (30) studeert af met project over bloemendagen Anna Paulowna

ANNA PAULOWNA - Een bezoek aan de bloemendagen in Anna Paulowna vorig jaar: dat was het enige wat kunststudent Willem Schenk (30) uit Amsterdam nodig had voor zijn afstudeeropdracht. De bloemenkunst bracht hem op het idee om voor zijn afstuderen het traditionele van de bloemen te combineren met moderne thema's. En zo geschiedde. Als alles goed gaat, krijgt hij volgende maand zijn diploma.

Nog nooit was hij op de bloemendagen geweest, sterker: hij komt niet eens uit Noord-Holland. Maar nadat hij de kunstwerken had gezien, wist hij dat hij hier iets mee moest doen. "De bloemendagen zijn zo tekenend voor onze cultuur", vertelt Willem. "Daarom wilde ik voor mijn afstuderen deze Nederlandse traditie samenbrengen met hedendaagse uitingen."

Het idee was mooi: de student woont in de hoofdstad, op het Zeeburgereiland ('ooit bestempeld als saaiste wijk van Amsterdam'), en wilde met zijn kunstzinnige reclamecampagne letterlijk wat kleur brengen in de wijk. Ook over de slogan was nagedacht. Het moest stof tot nadenken geven.

Verkeken

De uitvoering bleek een stuk ingewikkelder. Willem:"Ik heb me behoorlijk verkeken op de hoeveelheid werk", zegt Willem. Een mooie bijkomstigheid was dat zijn opdracht onbedoeld verbroederde: "Want iedereen uit de buurt kwam me helpen."

Door de houdbaarheid van de bloemen is het resultaat niet meer in het echt te bewonderen, maar gelukkig zijn de foto's er nog. En Willem? Die hoopt in juni af te studeren aan het Sandberg Instituut. "Ik moest drie afstudeeropdrachten doen, en dit was er één van."